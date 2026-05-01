Contundente triunfo de Aranduroga

En el día de su aniversdario 64, el Aranduroga Rugby Club (ARC) superó de manera contundente a Pay Ubre 94 a 5 en el adelanto de la quinta fecha del Torneo Local de primera división de la Unión de Rugby del Nordeste.

El partido, como era de esperar, no tuvo equivalencias y Aranduroga logró una clara victoria sobre el conjunto mercedeño que está dando sus primeros pasos en la categoría principal de la Urne.

La fecha continuará este sábado, desde las 16, con el dueño entre los equipos correntinos de Taraguy y San Patricio.

El Cuervo viene de vencer en el cotejo pendiente de la segunda fecha a Aranduroga y es uno de los punteros del certamen, mientras el el Rojinegro ganó si jugar en la cuarta fecha por la no presentación (segundo en el torneo) de Uncaus de Sáenz Peña.

El otro cotejo de la jornada sabatina, también desde las 16, será protagonizado por Curne, el otro líder, que recibirá a Uncaus.

La fecha se completará el domingo 3 con el trascendental cotejo entre Regatas Resistencia y Sixty.

Cumplidas parcialmente cinco fechas, las posiciones del Torneo Local de la Urne están de esta forma: Curne y Taraguy 19 puntos, San Patricio 15, Aranduroga 13, Regatas 7, Sixty y Pay Ubre 5, y Uncaus 0. Una vez que termine el certamen, una rueda de todos contra todos, los seis primeros clasificarán al Regional NEA 2026.