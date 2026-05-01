Lipton busca sostener la ventaja sobre Sportivo en los octavos de final

Con la ventaja de dos goles que logró en el partido de ida, Lipton buscará este sábado sellar su cruce de octavos de final frente a Sportivo Corrientes.

El partido de vuelta de la primera ronda eliminatoria corresponde al Torneo Provincial de Clubes 2026, se jugará en cancha de Lipton desde las 17 con el arbitraje de Gerardo Sandoval.

En el cotejo de ida, disputado en cancha de Sportivo, el visitante se llevó una importante victoria por dos goles de ventaja.

Los tantos fueron marcados por Diego Monzón y Thiago Magri en un partido entretenido, donde los dos arqueros tuvieron bastante trabajo pero los conducidos por Pablo Sixto Suárez se mostraron contundentes.

Lipton, uno de los invictos del certamen, podrá jugar con mayor tranquilidad frente a un rival que estará obligado a arriesgar para intentar dar vuelta la eliminatoria.

Dos clasificados

Los primeros dos clasificados a los cuartos de final son los equipos goyanos de Huracán y Central.

La jornada de viernes sirvió para abrir las revanchas de los octavos de final con dos partidos en la ciudad de Goya.

Huracán empató con Hogar Hermanos de Bella Vista en 1 tanto pero se vio beneficiado con el triunfo que logró como visitante (2-0) para avanzar a los cuartos de final.

Por su parte, Central Goya le ganó como visitante a Benjamín Matienzo 2 a 0, resultado similar al partido de ida y así superó la ronda con un global de 4 a 0.

Programación

Los partidos de vuelta de los octavos de fina se completarán este sábado y domingo de acuerdo al siguiente detalle:

Sábado 2

17.00 Lipton (2) vs. Sportivo (0)

18.30 Berón de Astrada de Santo Tomé (1) vs. Victoria de Curuzú Cuatiá (3).

Domingo 3

16.00 Barracas de Curuzú Cuatiá (3) vs. San Lorenzo de Monte Caseros (0).

16.00 Deportivo Empedrado (2) vs. Calle Poí de Saladas (1).

16.00 Belgrano de La Cruz (0) vs. Estudiantes de Virasoro (3).

16.00 Comunicaciones de Mercedes (29 vs. Barraca de Paso de los Libres (0).