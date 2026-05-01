Goya: dos narcos que hacían delibery fueron apresados con estupefacientes

Este viernes se realizó un allanamiento en una casa de avenida Madariaga y el Río Paraná, en la ciudad de Goya, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes que fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Policía de Corrientes y la Policía Federal

Argentina, Delegación Goya. El operativo estuvo a cargo de la Duof Goya, la Comisaría Primera, con intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO), bajo directivas de la Justicia ordinaria local y con orden del Juzgado de Garantías local.



Secuestraron cocaína, marihuana, una balanza de precisión y otros elementos presuntamente utilizados para la actividad ilícita, precisó el periodista Juan Cruz Velasquez. Fueron detenidas dos personas, quienes utilizaban la modalidad de “delivery”, recibiendo pedidos para luego distribuir la droga a domicilio.