Con cuatro partidos comienza la última fecha de la etapa de grupos

La última fecha (décima) de la fase de grupos de la Copa de la Liga se pondrá en marcha este sábado con la disputa de cuatros partidos.

La mirada está puesta en las últimas plazas disponibles para los octavos de final. En ese contexto, el partido más importante es el que sostendrán Mburucuyá y Villa Raquel, penúltimo y último en Grupo A.

Además, Mandiyú enfrentará a Rivadavia con el debut en el Albo de los dupla técnica compuesta por Nicolás Ferreira y Hernán Coronel.

En tanto que Independiente se medirá con Robinson y Huracán jugará contra Quilmes.

La fecha se completará el miércoles 6 con dos encuentros.

El programa de la última fecha es el siguiente:

Sábado 2

Cancha de Huracán: 14.30 Independiente vs. Robinson y 16.30 Huracán vs. Quilmes.

Cancha de Sportivo: 16.30 Mandiyú vs. Rivadavia.

Cancha de Mburucuyá: 17.00 Mburucuyá vs. Villa Raquel.

Miércoles 6

Cancha Lipton: 16.00 Empedrado vs. San Jorge y 18.00 Lipton vs. Boca Unidos.

Resultados

El pasado miércoles se jugaron cinco partidos con estos resultados: San Jorge 1 - Independiente 1, Boca Unidos 5 - Sacachispas 1, Robinson 0 - Ferroviario 2, Villa Raquel 1 - Lipton 2 y Cambá Cuá 1 - Sportivo 2.