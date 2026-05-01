Pronóstico trimestral en Corrientes: prevén temperaturas más altas y lluvias “inciertas”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer este viernes su pronóstico climático para el trimestre mayo-junio-julio de 2026, con un escenario particular para Corrientes, con temperaturas por encima de los valores normales y lluvias sin una tendencia definida. El informe advierte sobre un comportamiento climático variable en la región durante los próximos meses.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo indicó que para Corrientes existe igual probabilidad de ocurrencia en las tres categorías posibles: superior, normal o inferior a lo habitual. Esto significa que no hay una señal climática dominante que permita anticipar con mayor precisión si el período será más seco o más húmedo de lo normal.

“El área en blanco indica que no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia. En estos casos se debe considerar la información estadística del trimestre”, explica el reporte oficial, lo que refleja un alto grado de incertidumbre en el comportamiento de las lluvias para este período.

¿Qué pasa con las temperaturas?

Por otro lado, el panorama es más claro en relación a las temperaturas. El SMN prevé que en Corrientes se registren valores térmicos superiores a los promedios históricos, lo que podría traducirse en jornadas más cálidas de lo habitual para la época invernal en el nordeste argentino.

Desde el organismo nacional remarcaron que este tipo de pronósticos climáticos son de carácter general y deben ser complementados con información actualizada. Por eso, recomendaron a la población mantenerse informada a través de los reportes diarios y alertas meteorológicas vigentes.

El pronóstico trimestral se elabora a partir del análisis de modelos climáticos globales y estadísticos, junto con el seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Esta combinación de herramientas permite estimar tendencias a mediano plazo, aunque no reemplaza la precisión de los pronósticos de corto plazo, fundamentales para la toma de decisiones cotidianas.