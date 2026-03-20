Corrientes y Resistencia trabajan en una agenda conjunta

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, visitó este viernes al intendente de Resistencia, Roy Nikisch. El objetivo del encuentro fue avanzar en un acuerdo para mantener un trabajo articulado y agenda conjunta entre ambas capitales. En la ocasión, también estuvieron presentes integrantes de los gabinetes de cada Municipalidad.

“Lo que buscamos con esto es compartir experiencias, ver cómo podemos trabajar desde la legislación comparada, siempre buscando tener una mejor gestión en cada una de las ciudades y a la vez complementarnos en todo lo que se pueda en colaboración mutua”, detalló Polich tras la reunión.

A su vez, destacó que se trata de dos ciudades que son capitales y están separadas por escasos kilómetros y agregó: “También compartimos aspectos ligados a lo socioeconómico y cultural”.

Por último, el jefe comunal comentó cómo continuará esta gestión: “Vamos a trabajar en un acuerdo en principio y luego compartiendo experiencias entre gabinetes para ensamblar, comparar y asimilar lo que cada uno está haciendo bien y corregir aquello que podemos mejorar”, sostuvo.

Por su parte, Sergio Almirón, secretario de Coordinación Ejecutiva de Resistencia, valoró la visita del intendente Polich y reiteró la importancia de estas acciones. “Tenemos muchas políticas muy coincidentes con Corrientes. Somos geográficamente, poblacional y estructuralmente muy parecidas y en eso estamos buscando experiencias comunes para lograr tener una agenda mancomunada”, planteó el funcionario.