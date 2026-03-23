Ana Miño: se trabaja para reconocer a “los docentes que aseguran la actividad educativa”

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, confirmó que el Gobierno provincial reintegrará los descuentos aplicados a docentes que adhirieron al paro.

“El gobernador ordenó el reintegro inmediato y total de ese complemento docente”, señaló la funcionaria, al referirse a los montos descontados en los haberes.

La devolución será parcial en términos generales, ya que se mantendrá el descuento correspondiente a los dos días de paro, confirmó Miño en entrevista a Radio Sudamericana.

Qué se devuelve y a quiénes alcanza

Miño precisó que la restitución corresponde a los códigos 193 y 632, componentes del salario docente vinculados al presentismo. “Estos dos códigos quedan sujetos al cumplimiento total de la asistencia”, explicó, al detallar el origen de los descuentos.

A su vez, aclaró que la medida alcanzará exclusivamente a quienes se adhirieron al paro: “El descuento se aplicó exclusivamente a las personas que hicieron paro. El resto cobró normalmente”.

Fecha de pago

El reintegro será acreditado en los próximos días: “Esto ya va a estar depositado en sus cuentas el día miércoles”, aseguró la ministra.

Además, remarcó que se trata de una decisión excepcional, ya que “por esta vez se va a reintegrar la totalidad de lo descontado en estos códigos”.

Por qué se generó el conflicto

La funcionaria explicó que los códigos salariales fueron creados en 2024 cuando la Provincia comenzó a cubrir fondos que anteriormente enviaba Nación.

“Estos códigos surgen cuando el Gobierno nacional dejó de enviar el incentivo docente y la Provincia asume ese pago”, indicó.

En ese marco, el decreto vigente establece que dichos montos están atados al presentismo, lo que derivó en los descuentos durante las jornadas de paro.

Cambios en análisis

Miño adelantó que el Ejecutivo provincial trabaja en modificar el sistema para evitar situaciones similares. “El gobernador instruyó a que trabajemos en una norma que permita aplicar descuentos de manera proporcional”, sostuvo.

El objetivo, agregó, es lograr mayor equidad, “que sea justa y que también reconozca a los docentes que aseguran la actividad educativa en las aulas”.

El impacto del paro

Según datos oficiales, los docentes que se adhirieron a las medidas de fuerza “representan aproximadamente el 19% de la masa salarial docente”, detalló la ministra.

Salarios y contexto económico

En otro tramo, la funcionaria destacó la situación salarial en la provincia, aunque reconoció dificultades. “El salario docente en Corrientes es el más alto de la región NEA”, afirmó, y agregó que “no quiere decir que estemos bien, sabemos que falta, pero seguimos trabajando en mejoras”.

En ese sentido, indicó que el Gobierno provincial continúa evaluando nuevas medidas junto al gobernador Juan Pablo Valdés.