Juan Pablo Valdés reivindicó el “Nunca Más” a 50 años del golpe y llamó a sostener la memoria

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reivindicó este martes la histórica consigna “Nunca Más” al conmemorarse el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina, y llamó a sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia para garantizar “democracia para siempre”.

La frase, emblemática en la historia argentina, fue pronunciada por el fiscal Julio César Strassera durante el Juicio a las Juntas, impulsado por el entonces presidente Raúl Alfonsín.

En ese marco, el Gobierno provincial participó del acto realizado en la Plaza de la Memoria, en el barrio Ponce de la ciudad de Corrientes, un espacio simbólico cuyas calles llevan nombres de víctimas correntinas de la última dictadura.

Durante la actividad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni, remarcó que “la dignidad de las personas y el fortalecimiento del Estado de Derecho” son pilares fundamentales para la convivencia democrática.

Además, calificó a la última dictadura como “una de las etapas más dolorosas de la historia argentina”, al señalar que la ruptura del orden constitucional implicó la interrupción del sistema democrático y la concentración del poder, con graves consecuencias institucionales.

Actividades de concientización

En el marco de esta fecha, también se desarrollaron actividades previas en el ámbito educativo. La semana pasada, en el Colegio Secundario “José María Ponce”, se realizó una jornada de concientización sobre Memoria, Verdad y Justicia.

La iniciativa fue organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de Manuel Cuevas, junto con la Municipalidad de Corrientes, con el objetivo de promover la reflexión y el compromiso en las nuevas generaciones.

Las acciones se enmarcan en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo en todo el país.