Vecinos recorrieron el histórico Palacio Legislativo en una visita guiada organizada por el Senado

El sábado por la tarde tuvo lugar una visita guiada por el histórico Palacio Legislativo de Corrientes, una propuesta abierta a la comunidad que permitió a los participantes conocer desde adentro uno de los edificios más representativos del patrimonio arquitectónico e institucional de la provincia.

Durante el recorrido, los asistentes visitaron distintos espacios emblemáticos del edificio, entre ellos el Hall de entrada, el Salón de los Pasos Perdidos, Salón de Acuerdos, la Biblioteca, la cúpula, los vitrales y diversas obras que integran el patrimonio artístico y documental del Senado, que tuvo como broche de oro el Recinto de Sesiones.

La actividad, guiada por el profesor de Historia, Carlos López y la licenciada en Lengua y Literatura, Fernanda Gutiérrez, permitió acercar a los participantes a la historia institucional del Poder Legislativo y poner en valor el legado histórico que resguarda el Palacio Legislativo.

Ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo, el edificio constituye un testimonio material de la historia provincial y del funcionamiento del Poder Legislativo a lo largo del tiempo.

La propuesta, gratuita y abierta a la comunidad, organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales del Senado y que se realizará una vez al mes, brindó a vecinos y visitantes la posibilidad de descubrir la arquitectura monumental del Palacio y comprender su importancia en la construcción de la vida política correntina.