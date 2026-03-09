Cemborain aseguró que busca ordenar las cuentas y mejorar los servicios de la ciudad

El intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, repasó los principales desafíos de su gestión y aseguró que el municipio trabaja en mejorar los servicios básicos, ordenar las finanzas y avanzar en obras de infraestructura clave para la ciudad.

El jefe comunal explicó que uno de los ejes centrales del año es mejorar el funcionamiento de los servicios urbanos. “Tenemos un eje importante que es limpiar la ciudad, levantar el servicio de iluminación y avanzar con obras que mejoren la calidad de vida”, señaló.

Entre los proyectos previstos, mencionó la transformación del antiguo espacio ferroviario en un parque, la recuperación del balneario y la ampliación de obras de cloacas para extender el servicio a toda la ciudad. En ese sentido, explicó que el municipio trabaja de manera coordinada con la empresa prestataria para avanzar en las conexiones domiciliarias y eliminar los pozos sépticos a cielo abierto.

También se refirió a la situación económica del municipio y aseguró que la actual gestión debió afrontar importantes deudas. Según detalló, existen compromisos pendientes por varios cientos de millones de pesos, incluidos fondos que debían transferirse a bomberos y aportes vinculados a becas educativas.

“Estamos pagando deudas a través de compensaciones con tasas o servicios que deben abonar los contribuyentes. Todo se logra con administración”, afirmó.

El jefe comunal también habló sobre la situación de los accesos a la ciudad y remarcó la necesidad de obras viales para mejorar el ingreso a Mercedes. En ese marco, señaló que ya mantuvo conversaciones con el gobernador Juan Pablo Valdés para avanzar en trabajos de recapado en uno de los accesos principales.

Además, destacó la relación de trabajo con el gobierno provincial y la importancia de coordinar acciones para mejorar los caminos rurales. “Queremos participar junto a la provincia en el mantenimiento de los caminos para dar respuestas más rápidas a los productores”, explicó.