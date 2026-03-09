Javier Milei: “Es de esperar que la guerra en Medio Oriente tenga corto alcance”

Desde Estados Unidos, Javier Milei habló sobre la guerra en Medio Oriente y aseguró que “es de esperar que tenga corto alcance”.

Resguardado en un hotel por seguridad, el presidente argentino brindó una entrevista donde cuestionó la versión acerca de que el conflicto bélico se desencadenó por el petróleo. “Este tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y obvio es errado. Aquí lo que importa desde la perspectiva de Estados Unidos es pura y exclusivamente la geopolítica”, insistió.

“Hasta este momento Estados Unidos estaba atacando de manera quirúrgica, se notaba con claridad la forma de trabajo donde era clara y evidente la inteligencia israelí sumado al potencial bélico estadounidense”, insistió y utilizó como ejemplo la intervención en Venezuela. “Duró apenas 18 minutos y la extracción fue de 47 segundos, una operación extremadamente quirúrgica”, resaltó.

Ante esto, destacó el ataque a la cúpula de Irán con la misma metodología y se refirió a la respuesta de Teherán que incluyó el contraataque a varios frentes y el cierre del estrecho de Ormuz. “Sumado a las declaraciones hechas por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, alertando que este tipo de situaciones podría generar presión sobre los precios, dado el alza del petróleo y al mismo tiempo generar una desaceleración de la actividad como consecuencia de la contracción de la oferta -situación que ha involucrado a 15 países hasta el momento-, libera las manos de Estados Unidos para una acción más propia, más amplia y no tan quirúrgica”, explicó. Es por ello que para Milei, “es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”.

“En paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, al mismo tiempo que, por decantación, caera Cuba. No es ni más ni menos que una situación transitoria, un deterioro transitorio que pueda tener la economía mundial”, analizó Milei.

De igual manera, sostuvo que la consecuencia de ello va a ser “un reordenamiento político muy fuerte en el que básicamente China va a quedar más aislado”. “Muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian el nombre de China, caerán y la situación va a ser más pura y limpia en la competencia”, sumó.

TN