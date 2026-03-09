En busca de inversiones para Corrientes, JP Valdés se reunirá con Amazon en Estados Unidos

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se reunirá este lunes con representantes de Amazon en las oficinas de Amazon Web Services (AWS), en el marco de su viaje a Estados Unidos y su participación en Argentina Week.

El encuentro forma parte de la agenda oficial que el mandatario desarrolla en el país norteamericano, donde busca mostrar el potencial productivo de Corrientes y fortalecer vínculos con empresas internacionales.

En ese sentido, Valdés había destacado días atrás que su visita tiene como objetivo principal generar oportunidades de inversión y posicionar a la provincia en el escenario global.

Entre los sectores estratégicos que se buscan potenciar se encuentran la forestoindustria, el arroz, la horticultura y la fruticultura.

Además, el gobernador mencionó la importancia de establecer vínculos con compañías tecnológicas y grandes empresas internacionales, como Amazon, para consolidar relaciones comerciales que impulsen el desarrollo económico de Corrientes.