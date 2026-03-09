¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

En busca de inversiones para Corrientes, JP Valdés se reunirá con Amazon en Estados Unidos

El encuentro será este lunes a las 16 en las oficinas de Amazon Web Services.

Por El Litoral

Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 10:47

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se reunirá este lunes con representantes de Amazon en las oficinas de Amazon Web Services (AWS), en el marco de su viaje a Estados Unidos y su participación en Argentina Week.

El encuentro forma parte de la agenda oficial que el mandatario desarrolla en el país norteamericano, donde busca mostrar el potencial productivo de Corrientes y fortalecer vínculos con empresas internacionales.

En ese sentido, Valdés había destacado días atrás que su visita tiene como objetivo principal generar oportunidades de inversión y posicionar a la provincia en el escenario global.

Entre los sectores estratégicos que se buscan potenciar se encuentran la forestoindustria, el arroz, la horticultura y la fruticultura.

Además, el gobernador mencionó la importancia de establecer vínculos con compañías tecnológicas y grandes empresas internacionales, como Amazon, para consolidar relaciones comerciales que impulsen el desarrollo económico de Corrientes.

 

