Camau Espínola habló de su futuro político y aseguró que quiere estar “donde pueda defender los intereses de Corrientes”

El senador nacional por Corrientes, Carlos Mauricio Espínola, se refirió a su posicionamiento político de cara al escenario electoral que se viene y aseguró que su prioridad es formar parte de un espacio donde se sienta cómodo y desde el cual pueda trabajar por los intereses de la provincia.

El legislador visitó los estudios de El Litoral Streaming en el programa Hoja de Ruta y sostuvo que, si bien continúa afiliado al peronismo, mantiene diferencias con la conducción actual y consideró que ese espacio atraviesa un proceso de discusión interna sobre su rumbo. “Yo sigo afiliado, aunque tuve diferencias y hasta me suspendieron. Hoy hay sectores dentro del peronismo que también dicen que ese no es el camino y que hay que actualizar la propuesta hacia la sociedad”, expresó.

En ese sentido, Espínola señaló que muchos espacios políticos tradicionales necesitan repensarse frente a las demandas actuales de la ciudadanía. “No se puede vivir de los errores del pasado. Hay banderas que hoy la sociedad no quiere ni escuchar”, afirmó.

El senador remarcó que su decisión política estará vinculada a construir una propuesta que responda a lo que la sociedad demanda. “Yo quiero estar en el lugar donde me sienta cómodo, donde pueda construir para el país y, fundamentalmente, donde pueda defender los intereses de los correntinos”, aseguró.

Espínola también advirtió que las estructuras partidarias muchas veces condicionan la renovación política. “A veces utilizan a personas con capacidad electoral para sostener esas estructuras. En eso comparto con el presidente que hay estructuras que hay que romper porque pertenecen al pasado”, señaló.

No obstante, aclaró que las definiciones electorales aún están lejos y que el foco actual debe estar puesto en el trabajo legislativo. “Este es un año no electoral. Hay mucho por hacer todavía en la Argentina y recién a fin de año se empezará a evaluar la coyuntura real para construir una propuesta electoral”, concluyó.