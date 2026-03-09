Corrientes: murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica mientras cambiaba un foco

La Policía de Corrientes informó este lunes que murió un hombre luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en su vivienda en la localidad de Esquina.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio 48 Viviendas, donde un hombre mayor de edad, de apellido Sosa, había recibido una descarga eléctrica mientras intentaba cambiar un foco.

Ante el hecho, los policías acudieron al lugar junto a profesionales de la salud, quienes constataron que la persona ya se encontraba sin signos vitales.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso las diligencias correspondientes.

Luego del examen médico legal , se determinó que el fallecimiento se produjo por electrocución.

Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias correspondientes, mientras que las autoridades realizaron los trámites y actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.