Corrientes: dos mujeres intentaba robar mercaderías de un supermercado y fueron detenidas

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvieron a dos mujeres que fueron sorprendidas intentando robar mercaderías de un supermercado en la localidad de Paso de la Patria.

El hecho se registró en un comercio, donde dos mujeres intentaron retirar mercaderías sin abonarlas.

Ante esta situación, policías se dirigieron hasta el lugar, donde procedieron a la identificación y demora de dos mujeres de 30 y 37 años de edad.

Posteriormente, ambas fueron trasladadas a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal en turno, mientras continúan las diligencias y actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.