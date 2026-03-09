¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Paso de la patria

Corrientes: dos mujeres intentaba robar mercaderías de un supermercado y fueron detenidas

El hecho se registró en horas del domingo en una localidad correntina. 

Por El Litoral

Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 09:46

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvieron a dos mujeres que fueron sorprendidas intentando robar mercaderías de un supermercado en la localidad de Paso de la Patria.

El hecho se registró en un comercio, donde dos mujeres intentaron retirar mercaderías sin abonarlas.

Ante esta situación, policías se dirigieron hasta el lugar, donde procedieron a la identificación y demora de dos mujeres de 30 y 37 años de edad.

Posteriormente, ambas fueron trasladadas a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal en turno, mientras continúan las diligencias y actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD