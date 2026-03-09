Detuvieron a dos cazadores furtivos con cinco carpinchos faenados en Ituzaingó

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvieron a dos hombres que transportaban cinco carpinchos faenados, los cuales fueron cazados de manera ilegal dentro de la reserva Cambyretá.

El hecho se registró a la altura del acceso al portal Cambyretá, donde los efectivos observaron una motocicleta tipo cross con dos ocupantes que salían a gran velocidad desde la zona de la reserva y se dirigían hacia la localidad de Ituzaingó.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga por la ruta en sentido este-oeste, pero finalmente fueron alcanzados por el patrullero a la altura del kilómetro 1246.

Los hombres fueron identificados como M. N., de 38 años, y M.R, de 22, transportaban cinco carpinchos faenados sobre la motocicleta.

Ante la presunta comisión de un delito ambiental, se dio intervención a la fiscal de turno de Ituzaingó, Analía Moreira, quien dispuso la aprehensión de ambos hombres, el secuestro de la motocicleta y de un cuchillo.

Además del inicio de actuaciones de oficio por supuesta infracción a la Ley Provincial N° 2242 de protección de fauna.