Secuestraron 82 vacunos, un camión y documentación tras un control rural en Goya

La Policía de Corrientes informó este lunes que en un operativo de la Policía Rural y Ecológica de Goya, secuestraron 82 animales vacunos, un camión y la documentación presentada para su traslado.

El procedimiento se realizó durante un control de embarque en la Quinta Sección, Paraje Tres Bocas, donde personal del destacamento rural observó un camión Volvo FM 420 que transportaba ganado.

El vehículo era conducido por un hombre de 48 años domiciliado en la localidad de Esquina , identificado como Mario F.

Durante la inspección, los efectivos constataron que el transporte presentaba Documentos de Tránsito Electrónico (DUT-DTe) con inconsistencias, lo que llamó la atención de los policías rurales y motivó una revisión más exhaustiva.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal rural Omar Cáceres, quien dispuso una verificación minuciosa de los animales, tarea que se realizó con la participación de un médico veterinario policial.

Tras el recuento, se determinó que el camión transportaba 82 bovinos de distintas categorías, pelajes y marcas, detectándose además que dos de los animales no contaban con la correspondiente documentación de traslado.

Por disposición del fiscal, se procedió al secuestro preventivo del camión, de la documentación y de los animales, que posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Sociedad Rural de Goya, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.