alerta amarilla Tambor de Tacuarí Juan Pablo Valdés
Internacional

Irán volvió a atacar Israel con bombas de racimo: un muerto y dos heridos graves

La alianza confirmó que reforzó su “postura de defensa antimisiles balísticos” tras el incidente; tropas españolas desplegadas en la base de Incirlik detectaron el proyectil
 

Por El Litoral

Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 11:23

Israel lanzó este lunes nuevos ataques “a gran escala” sobre Teherán, Isfahan y el sur de Irán, según informó el ejército israelí, mientras corresponsales de AFP reportaban fuertes explosiones sacudiendo la capital iraní. En respuesta, Irán mantuvo su ofensiva con misiles y drones contra Israel y los estados del Golfo, dejando un muerto en el centro de Israel y provocando incendios en instalaciones petroleras de Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Los mercados globales acusaron el impacto: el Brent superó los 100 dólares por barril, las bolsas europeas abrieron a la baja y el gas natural en Europa trepó hasta un 30%.

En el plano político, la Asamblea de Expertos de Irán designó al ayatolá Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo, en sustitución de su padre Alí Khamenei, muerto en los primeros bombardeos estadounidenses e israelíes. Miles de personas se congregaron en una plaza céntrica de Teherán en señal de apoyo al nuevo líder, mientras el jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, afirmó que la elección había sumido a Israel y Estados Unidos en la “desesperación”. Rusia respaldó de inmediato el nombramiento: el presidente Vladímir Putin prometió su apoyo “inquebrantable” a Khamenei.

El conflicto continuó expandiéndose geográficamente. Washington ordenó la salida de personal no esencial de su consulado en Adana, Turquía, cerca de la base de la OTAN en Incirlik, tras un segundo misil iraní interceptado en espacio aéreo turco. Israel atacó además los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah confirmó combates con fuerzas israelíes que habrían ingresado al este del Líbano desde Siria. El G7, en tanto, convocó a una reunión de emergencia para evaluar una liberación coordinada de reservas petroleras estratégicas, según confirmó el presidente francés Emmanuel Macron.

