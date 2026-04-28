Goya recupera el predio de Prefectura tras 40 años: "Vuelve a pertenecer a todos"

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, destacó la carga simbólica y política de la recuperación del espacio que pertenecía a la Prefectura Naval Argentina, convirtiendose en una continuación del paseo costero de la ciudad.

Según explicó, el lugar había sido cedido durante la última dictadura militar y, tras gestiones iniciadas en 2023, finalmente se integró al patrimonio público "Hoy, después de 40 años, lo estamos recuperando. Lo más importante de todo es que se recupera para que lo podamos usar todos, para que sea una continuidad de nuestra nueva costanera".

Sobre la relevancia de este acto, el intendente agregó que "ahora vuelve a pertenecer a todos los vecinos para poder disfrutarlo".

Convivencia y Seguridad: El acuerdo con Prefectura

La apertura del predio no implica el retiro de la fuerza, sino un esquema de uso compartido. Se realizaron obras de cerramiento en el edificio para que la fuerza cumpla con sus normas de seguridad, permitiendo que el público acceda a la zona ribereña.

"La idea es que se pueda convivir", dijo el intendente y agregó que "Prefectura siempre está en contacto con el río, tienen algunas maniobras que tienen que hacer. La idea es que ellos puedan seguir utilizando, pero que la gente también pueda venir a disfrutar de este espacio".

Paseo Gastronómico y Cultural: El futuro del predio

Desde el municipio se proyecta transformar el área en un centro neurálgico de actividades recreativas, aprovechando incluso la infraestructura del "flotante".

"La idea es que este lugar sea un espacio de usos múltiples, principalmente para la cultura, y la idea es hacer un paseo gastronómico, cultural", dijo Hormaechea al respecto y continuó que se pretenden charlas "con algunos prestadores de servicio de poner algunos lugares de gastronomía".

Inauguración de la Costanera y Récord del Surubí

El intendente vinculó esta recuperación con el inicio de la Fiesta Nacional del Surubí, que este año alcanzó una cifra histórica de inscriptos, planteando nuevos desafíos logísticos para la ciudad.

"Están arrancando una semana histórica por esto de Prefectura, por lo de la costanera, y por una fiesta del surubí que otra vez cumplimos un nuevo récord, que es tener 1.400 embarcaciones", resumió el intendente.

Con respecto al crecimiento de la convocatoria en la Fiesta del Surubí, Hormaechea comentó que "el predio empieza de a poquito a quedar chico. Es la meta y el desafío que tenemos hacia adelante: pensar cómo va a seguir creciendo la fiesta".

Con información de Juan Cruz Velásquez