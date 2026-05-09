Lionel Messi logró un récord histórico con el Inter de Miami en la MLS

Lionel Messi volvió a destacarse en la Major League Soccer al liderar este sábado el triunfo de Inter Miami CF por 4-2 frente a Toronto FC. El rosarino convirtió, dio dos asistencias y, con esta actuación, alcanzó las 100 contribuciones de gol en el fútbol estadounidense.

Con su rendimiento en Canadá, el capitán de la Selección Argentina alcanzó las 100 contribuciones de gol en la MLS entre tantos y pases decisivos. El registro incluye 59 goles y 41 asistencias desde su llegada en 2023.

Nuevo récord en la MLS

Messi logró esa marca en apenas 64 partidos y se transformó en el futbolista que más rápido consiguió ese número en la liga norteamericana. De esta manera, superó el récord que pertenecía al italiano Sebastian Giovinco, quien había alcanzado esa cifra en 95 encuentros.

Durante el partido, el argentino participó directamente en dos de los goles del equipo dirigido por Guillermo Hoyos. Primero asistió al uruguayo Luis Suárez con un pase cruzado desde la derecha para una definición dentro del área.

Más tarde, combinó con el español Sergio Reguilón, quien convirtió su primer gol en la MLS. Messi atraviesa un gran presente y continúa sumando récords en el fútbol de Estados Unidos.