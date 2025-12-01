Se cierra la brecha entre precios de la hacienda y al mostrador

El sitio especializado Valor Carne explicó que la suba de la cotización de la hacienda de las últimas semanas no pudo ser reflejada en la misma magnitud en los precios al mostrador.

Esto podría significar que los minoristas han tratado de mantener su volumen de ventas a costa de sus márgenes.

En las últimas cuatro semanas, el precio de la hacienda, haciendo un mix entre novillos, novillitos y vaquillonas en Cañuelas, que se dirigen principalmente al mercado interno, aumentó, sucesivamente, 7, 3, 7 y 3%, totalizando 21 puntos.

Al mismo tiempo, en el mostrador los incrementos fueron de 1, cero, 5 y 1%, respectivamente, acumulando 7 puntos en el período.

Hay que advertir que hay un desfasaje de una semana entre ambas series, a causa del momento en que se conoce uno y otro dato.

El índice que construimos desde 2015 estaría mostrando que los minoristas tenían algún margen disponible para sostener este movimiento de pinzas.

