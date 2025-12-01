¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Se cierra la brecha entre precios de la hacienda y al mostrador

Mientras el ganado avanzó con fuertes ajustes semanales que totalizan 21% en un mes, los precios al público apenas se movieron 7%. Esto evidencia que los comercios minoristas absorbieron gran parte del aumento para no resentir las ventas y mantuvieron así la brecha en mínimos.
 

Por El Litoral

Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 20:00

El sitio especializado Valor Carne explicó que la suba de la cotización de la hacienda de las últimas semanas no pudo ser reflejada en la misma magnitud en los precios al mostrador.
Esto podría significar que los minoristas han tratado de mantener su volumen de ventas a costa de sus márgenes.
En las últimas cuatro semanas, el precio de la hacienda, haciendo un mix entre novillos, novillitos y vaquillonas en Cañuelas, que se dirigen principalmente al mercado interno, aumentó, sucesivamente, 7, 3, 7 y 3%, totalizando 21 puntos.
Al mismo tiempo, en el mostrador los incrementos fueron de 1, cero, 5 y 1%, respectivamente, acumulando 7 puntos en el período.
Hay que advertir que hay un desfasaje de una semana entre ambas series, a causa del momento en que se conoce uno y otro dato.
El índice que construimos desde 2015 estaría mostrando que los minoristas tenían algún margen disponible para sostener este movimiento de pinzas.
 

