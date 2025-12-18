Se rompe un ciclo de crecimiento y se contrae la oferta global

En su informe trimestral Global Beef Quarterly – Q4 2025, el banco proyecta que la producción mundial de carne vacuna seguirá disminuyendo durante el próximo ciclo. Luego de estimar para este año una caída anual del 0,8% —la primera tras cinco años consecutivos de crecimiento—, Rabobank prevé que en 2026 la contracción se profundice, con una disminución interanual del 3% en la producción global.

Antes de conocerse las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), estos primeros datos generaron un fuerte impacto en el sector, no tanto por la baja prevista sino por su magnitud.

Sin embargo, de manera sorpresiva, al momento de publicarse este informe —y tras varias semanas de retraso en su difusión debido al cierre temporal de los servicios oficiales— el USDA finalmente dio a conocer sus proyecciones sobre producción y comercio mundial de carnes para el próximo ciclo, confirmando la caída anticipada. Este ajuste resulta particularmente relevante, ya que marca el fin de un prolongado período de crecimiento de la producción global registrado durante los últimos cinco años.

Aunque la tasa de caída estimada por el USDA es significativamente menor que la prevista por Rabobank (1% anual), sus proyecciones anticipan igualmente una reducción cercana a 1 millón de toneladas en la producción mundial, al ajustar su estimación a 61 millones de toneladas globales.

Al mismo tiempo, el organismo revisó al alza su proyección de producción para el ciclo actual, incrementándola en casi 400 mil toneladas respecto de la estimación previa y ubicándola en 61,95 millones de toneladas anuales, tras realizar importantes correcciones en Brasil y Australia.

Llamativamente, Argentina se encuentra entre el grupo de países que cerrarían 2025 con un incremento relativo en su producción en torno al 1,25%. No obstante, de acuerdo con nuestros datos oficiales, entre enero y noviembre Argentina faenó un total de 12,4 millones de cabezas, un 2% menos que en 2024, obteniendo 2.880 mil toneladas de carne, lo que representa una caída del 0,5% respecto del mismo período del año anterior.

Faltando solo un mes para completar el ciclo anual, es muy probable que Argentina cierre 2025 con una faena total cercana a 13,6 millones de cabezas y una producción estimada en torno a 3.150 mil toneladas, apenas un 1% menos que en 2024, gracias a una mejora significativa en los pesos medios de res. De este total, se estima que la exportación absorba entre 880 y 900 mil toneladas equivalentes, alrededor de un 5% menos que un año atrás, frente a la caída del 10% proyectada por el organismo norteamericano.

Para el próximo ciclo, es probable que el nivel de faena continúe restringido, pudiendo incluso registrar disminuciones superiores a las observadas este año si se consolida la tendencia a la retención de hacienda. Pero, aun manteniendo un nivel de faena similar, es factible que la producción total de carne aumente levemente debido a la faena de animales más pesados, una tendencia que ya comenzó a observarse durante este año.

Sin embargo, ante la sólida demanda externa, es probable que —con o sin crecimiento productivo— los volúmenes embarcados registren un aumento moderado en 2026, en detrimento del consumo interno. De hecho, el USDA proyecta un incremento del saldo exportable argentino del 6,5% anual, alcanzando las 810 mil toneladas equivalentes, que llevado a nuestros números implicarían una exportación cercana a las 960 mil toneladas.

Algo similar podría ocurrir en Brasil, principal productor mundial de carne vacuna y fuerte competidor de Argentina como proveedor regional. Sin embargo, a diferencia de Argentina, este año Brasil estaría alcanzando récords de exportación. Según cifras oficiales, hasta fines de noviembre el país exportó un total de 2,8 millones de toneladas de carne vacuna, un 19% más que en 2024.

Recientemente, la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) anticipó para 2026 una caída significativa en la producción bovina, proyectando alrededor de 10,89 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 4,6% respecto del año anterior. Esta reducción se atribuye principalmente a la mayor retención de hembras destinada a la reconstrucción del stock.

No obstante, incluso con esta reducción, el informe de la CONAB sostiene que las exportaciones de carne bovina podrían mantenerse en niveles elevados, alcanzando volúmenes cercanos a 4,3 millones de toneladas, lo que representaría un nuevo récord histórico para el país.

Sin embargo, en este punto no existe plena coincidencia con los pronósticos recientemente publicados por el USDA. Si bien ambos organismos coinciden en proyectar una caída anual del 5% en la producción —ubicándola en 11,7 millones de toneladas, fundamentalmente debido a una menor faena de hembras—, sus estimaciones difieren en materia de exportaciones. Mientras la CONAB anticipa un nuevo récord, el USDA prevé que los envíos externos disminuirán levemente, pasando de 4,25 a 4 millones de toneladas anuales como consecuencia de la menor oferta disponible.

Sin embargo, en este mismo informe cabe señalar que el organismo debió corregir su estimación de exportaciones para 2025 en nada menos que 500 mil toneladas, por lo que no resultaría extraño pensar en una posible subestimación de la capacidad de respuesta que mantiene este gigante del comercio mundial.

En definitiva, tanto Brasil como Argentina podrían estar ingresando en un ciclo de menor producción, aunque no necesariamente de menores exportaciones.

En un contexto de sólida demanda internacional combinada con una oferta escasa, seguramente ambos países intentaran equilibrar la distribución entre la demanda interno y la exportación, con el fin de aprovechar el buen momento que atraviesa el mercado global de carnes y avanzar en la reconstrucción de sus respectivas ganaderías.



