La SRA sobre legislaciones de la UE

En ese contexto, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresamos que es necesario que la UE revise el alcance permitiendo que cada país pueda hacer uso de sus recursos naturales, tal cual ha sucedido en el pasado. Además, se debe rever las categorizaciones de riesgo que se han realizado, donde la Argentina es considerada de Riesgo Bajo y solamente debe incluir como objetivo frenar la Deforestación Ilegal.

También reclamamos que debe ser eliminada la obligación de “Diligencia Debida” como requisito, ya que de lo contrario esto conlleva a las cadenas de abastecimiento a tener sobrecostos que indefectiblemente llevarán a aumento de precios a los consumidores europeos y generarán inflación en alimentos.

Hemos trabajado para demostrar que nuestro país puede cumplir con todas las exigencias, pero es necesario que se realice de manera transparente y sencilla. Las dilaciones y falta de certidumbre no ayudan al comercio y a las relaciones institucionales entre la Unión Europea y la Argentina.

