Ya se encuentra habilitada la inscripción para los Maratones Barriales 2024

La ciudad de Corrientes se prepara para una nueva edición de los Maratones Barriales 2024, un evento que busca fomentar el deporte y la integración comunitaria. La primera fecha se correrá el próximo sábado 23 de noviembre, con largada a las 18 en el Parque Eucaliptal del Barrio San Gerónimo.

Inscripciones abiertas y gratuitas

La inscripción es completamente gratuita y debe realizarse únicamente a través de un formulario en línea, disponible [aquí]. Las inscripciones cerrarán el jueves previo al evento o al completar el cupo.

Categorías y distancias

El circuito contará con dos modalidades:

- Distancia participativa de 2 kilómetros: abierta a todas las edades y dividida únicamente por sexo.

- Distancia competitiva de 6 kilómetros: con categorías separadas por edad y género.

El evento está abierto a corredores libres y representantes de instituciones. Además, personas con discapacidades pueden participar notificando a la organización en el formulario de inscripción.

Requisitos y acreditación

Los participantes deberán confirmar su inscripción presencialmente el día del evento, entre las 15 y 17,30, presentando DNI, firmando el deslinde de responsabilidades y retirando su número de corredor. Es obligatorio estar médicamente apto para la competencia.



Habrá trofeos para los tres primeros puestos en cada categoría y sexo en la distancia competitiva. El programa prioriza el respeto a las normas deportivas y de seguridad. Los competidores deben seguir el circuito indicado y portar su número visible.

Los Maratones Barriales 2024 buscan promover la actividad física y fortalecer los lazos comunitarios en Corrientes. Este evento será el primero de una serie de carreras que recorrerán diferentes barrios de la ciudad, ofreciendo un espacio para corredores de todas las edades y niveles.

