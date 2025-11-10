¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés corona sunset Yiya Murano
Corrientes

Las noticias más importantes del 10 de noviembre

Por El Litoral

Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 06:45

Valdés inaugura obras y entregará viviendas en Corrientes

Boca dominó a River, se quedó con el Superclásico y clasificó a la Copa Libertadores 2026

"Yiya": la serie que revive el caso de la correntina que envenenó a sus amigas llega a Flow

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Marcela Acuña agredió a penitenciarias en la cárcel

Corrientes: ciclistas sufrieron un grave accidente tras esquivar carpinchos en la ruta

Qué dijo el Club Deportivo El Puente tras el incidente con una barcaza en el río Paraná

Corrientes: una travesía kayak sobre el río Parana casi termina en tragedia

Corrientes: una mujer murió tras el despiste de una motocicleta









 

