Más espacios públicos en Corrientes: avanza la construcción en un barrio de la ciudad

La Municipalidad de Corrientes avanza con la construcción de una nueva plaza en el barrio Santa Catalina, una obra que forma parte del programa de recuperación y creación de espacios públicos impulsado por la gestión del intendente Eduardo Tassano.

El nuevo espacio verde se levanta en el sector IC3 del barrio y beneficiará a más de mil familias. El proyecto contempla áreas de esparcimiento, juegos infantiles, sectores de caminata y mobiliario urbano completamente nuevo.

El secretario de Infraestructura municipal, Mathías Cabrera, explicó que la iniciativa responde a una demanda concreta de los vecinos. “Este lugar necesitaba su espacio público, y estamos cumpliendo con ese compromiso. Es una plaza que se construye desde cero, con amplias dimensiones y un diseño moderno”, señaló.

Diseño y características de la obra

Cabrera detalló que la construcción requirió una importante preparación del terreno, incluyendo tareas de nivelación y relleno para prevenir anegamientos en días de lluvia.

“Va a ser una plaza moderna, similar a la de La Tradición, en el barrio San Jerónimo. Se colocarán adoquines rojos que formarán un circuito alrededor de los juegos, alejándolos de las calles para mayor seguridad”, precisó el funcionario.

La plaza se ubica sobre la avenida Nini Flores al 3500, entre Juancito El Peregrino y Adolfo Cipriano Ledesma, frente a la Comisaría 23, en un punto estratégico del barrio.

Un eje de desarrollo urbano sostenido

El nuevo espacio se suma a las obras de infraestructura que el Municipio y el Gobierno provincial vienen ejecutando en la zona. “Hace poco se inauguró la avenida Nini Flores, que vincula este sector con Maipú. La plaza será muy accesible para los vecinos de las 300 familias que ya viven en la zona y las 678 viviendas cercanas”, señaló Cabrera.

Durante la actual gestión, la Municipalidad reformó 240 plazas y construyó 55 desde cero, consolidando una política pública orientada a la recuperación del espacio público como punto de encuentro y participación ciudadana.

“El vecino se apropia del espacio, lo cuida y lo disfruta. Los hechos de vandalismo han bajado mucho gracias a esta conciencia comunitaria”, destacó el secretario.

Entrega prevista antes del cambio de gestión

El funcionario confirmó que los trabajos avanzan con buen ritmo y que el objetivo es inaugurar la plaza antes del 10 de diciembre, aunque las lluvias recientes podrían afectar el cronograma.

“Haremos todo lo posible para entregarla antes del cierre de gestión”, aseguró.