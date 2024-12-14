Aldo, el mono carayá que recorre Corrientes: una campaña para seguir sus pasos

En las calles de Corrientes, un visitante inesperado captura la atención de los ciudadanos y científicos por igual. Se trata de Aldo, un mono carayá que dejó atrás su grupo natal cerca de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y ahora explora el centro de la ciudad en una aventura que combina resiliencia, curiosidad y una valiosa oportunidad para estudiar la convivencia entre la fauna silvestre y los entornos urbanos.

La historia de Aldo es digna de admiración. A sus tres años, este mono sobrevivió a dos electrocuciones en el lapso de una semana, una de las principales amenazas para los monos carayá en áreas urbanizadas. El 8 de septiembre de 2022, tras su primera caída, quedó inconsciente pero logró recuperarse por sí solo. Apenas siete días después, una nueva descarga eléctrica lo dejó gravemente herido. En esa ocasión, fue atendido en el Hospital Escuela Veterinario y trasladado al Centro Aguará, donde recibió un chequeo completo antes de regresar a su hábitat.

Sin embargo, su regreso no fue definitivo. Aldo se encuentra recorriendo zonas urbanas, alejándose de su grupo. Con el objetivo de entender mejor esta situación, un equipo de investigadores y conservacionistas lanzó una innovadora propuesta para localizar y seguir a Aldo. La iniciativa invita a los ciudadanos de Corrientes a participar activamente, tomando fotos o videos del mono, anotando su ubicación exacta y la hora, y enviando la información al instagram de @estacionbiologica.El seguimiento de Aldo no es solo una curiosidad científica; también busca responder preguntas clave sobre la vida de los monos carayá en la ciudad. ¿De qué se alimentan en entornos urbanos? ¿Qué patrones de desplazamiento adoptan? ¿Pueden integrarse exitosamente a nuevos grupos? Estas respuestas ayudarán a entender cómo esta especie, declarada en peligro de extinción en algunas regiones, puede sobrevivir en un mundo cada vez más modificado por el ser humano.

Además, la campaña tiene un fuerte componente educativo. Al compartir la historia de Aldo, los organizadores buscan generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan los monos carayá en las ciudades, como las electrocuciones, ataques de perros y la pérdida de hábitats naturales debido a la expansión urbana. Esta iniciativa también resalta la importancia de proteger a la fauna silvestre.(VT)