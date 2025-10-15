Elecciones legislativas: Diógenes González pidió "defender los recursos de Corrientes"

El senador provincial y candidato a diputado nacional, Diógenes González, encabezó una actividad de campaña de Vamos Corrientes, donde destacó la importancia de que la provincia mantenga representación en el Congreso Nacional para “defender sus recursos y garantizar un verdadero federalismo”.

Durante su paso por Santa Ana, acompañando al gobernador Gustavo Valdés en la inauguración de un polideportivo municipal, González remarcó que las elecciones legislativas del 26 de octubre serán “clave para que las provincias cuenten con herramientas de defensa institucional frente a las decisiones del Gobierno Nacional”.

“Hoy los gobiernos provinciales necesitan tener sus diputados nacionales que los defiendan en el Congreso”, expresó el legislador, al tiempo que pidió el acompañamiento de la ciudadanía al espacio oficialista.

Federalismo y Provincias Unidas

En otro tramo, González valoró el trabajo conjunto que realizan los mandatarios provinciales que integran Provincias Unidas, y aseguró que el modelo de gestión de los distritos del Norte “demuestra equilibrio fiscal y desarrollo sostenido”.

“Queremos un Gobierno nacional que mire más al interior productivo de la Argentina. La agenda que encabeza Gustavo Valdés marca una hoja de ruta para eso”, sostuvo.

Además, anticipó que, en caso de llegar al Congreso, buscarán conformar “un interbloque que priorice el diálogo y el federalismo real”.

Campaña y trabajo territorial

El candidato repasó las actividades que el espacio viene desarrollando en distintas localidades correntinas, con reuniones junto a sectores productivos, industriales, educativos y turísticos.

“Queremos representar de manera cabal los intereses de los correntinos en el Congreso”, afirmó, y mencionó a Práxedes López y Carlos Hernández como parte de la lista de Vamos Corrientes.

González cerró su mensaje llamando a la participación ciudadana: “El 26 de octubre se define si las provincias tendrán herramientas para defenderse en el Congreso. Es un voto por Corrientes y por la consolidación de una gestión provincial fuerte”.