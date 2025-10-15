Corrientes: rescataron a 15 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas

Tras una investigación impulsada por el Juzgado Federal de Goya se rescató a 15 personas en un caso de explotación laboral en las localidades de Lavalle y Santa Lucía, donde dos ellas pertenecen a la comunidad Qom.

Las tareas investigativas fueron encabezadas por Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Mariano de Guzmán, tras una denuncia realizada en la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Goya" de la Gendarmería Nacional.

De esta manera se coordinaron allanamientos en instalaciones ubicadas en Lavalle y Santa Lucía, que son propiedad de un productor identificado como Eusebio T.

Durante los operativos se encontraron a 15 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas. Dos de ellas pertenecen a la comunidad Qom y no hablan español, cinco son oriundos de Mendoza y el resto de la zona rural de Lavalle.

Además, se secuestró una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, dinero en efectivo, varios teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación que se incluyeron como pruebas a la investigación en curso.

En el operativo intervino personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Goya", efectivos federales, profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas y del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata Delegación "NEA", y personal de la Dirección Nacional de Migraciones de Corrientes, personal del Arca, del Ministerio de Trabajo, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados de Corrientes.

