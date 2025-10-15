Concluyen los trabajos en el puente General Manuel Belgrano luego de 45 días

Tras 45 días de trabajos de mantenimiento, concluyeron las obras en el Puente Interprovincial General Belgrano, que une Corrientes con Chaco. Durante esas semanas, los usuarios enfrentaron demoras de hasta dos horas para cruzar entre provincias, especialmente en horarios pico y con cortes parciales nocturnos.

La finalización de las tareas fue confirmada por el jefe de Vialidad Nacional en Corrientes, David Moulin, quien informó a El Litoral que las intervenciones fueron terminadas durante la madrugada de este miércoles, dejado la calzada en condiciones seguras, por lo que el tránsito vuelve a la normalidad.

Obras nocturnas y complicaciones para el tránsito

Desde el inicio de los trabajos se implementaron cortes parciales durante la noche (entre las 22:00 y las 6:00), para renovar juntas y preservar el estado de la calzada.

Estas restricciones afectaron el paso habitual, generando congestiones y esperas prolongadas.

Confirmación oficial del cierre de obras

El jefe de Vialidad Nacional en Corrientes, David Moulin, informó que las intervenciones culminaron y que se rehabilitan los carriles del puente para vuelta a la circulación plena.

Tras completarse los trabajos de refacción se levantaron las señalizaciones y que el paso entre Corrientes y Chaco recobró fluidez total.

Segundo puente como debate político

El puente Belgrano es una vía estratégica para el comercio, el turismo y la vida cotidiana de quienes circulan entre las provincias. Este tramo de mantenimiento era considerado esencial para evitar deterioros mayores y garantizar la seguridad vial.

Por otro lado, días atrás el presidente Milei estuvo en Chaco donde prometió la construcción del segundo puente, solo esperan una iniciativa privada para realizarlo.

En respuesta a estos dichos, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, fue contundente y dijo “si fuera por el gobierno, no va a salir nunca”, y luego agregó que esto se puede realizar con que Milei “tome la decisión política, que es lo que tiene que hacer el presidente de la Nación para hacer el segundo puente”.