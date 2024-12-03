¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
ESCUELA TECNICA

Estudiantes correntinos construyen el escenario para su egreso

Alumnos del 6º y 7º año de la escuela Industrial trabajan en la construcción del escenario para el acto de colación 2024. 

Por El Litoral

Martes, 03 de diciembre de 2024 a las 18:23

Alumnos de 6º y 7º año de la especialidad en Construcciones de la escuela Técnica Bernardino Rivadavia, junto a sus docentes, se dedicaron a trabajar en el diseño y montaje del escenario para el Acto de Colación 2024. La obra comenzó el pasado sábado y aún continúan con los trabajos. Además, crearán un mural que celebrará los 130 años de historia de la institución en 2025.

Bajo un radiante sol y a pesar del intenso calor, el pasado sábado el equipo mostró el compromiso por terminar la obra para el acto de finalización de año que se celebrará este mes. 

En uno de los posteos del establecimiento educativo, señalaron: “Ellos hoy preparan el escenario para la promo 2024, que será también el suyo propio en el 2025”. 

“A pesar del hermoso sol y calor, se observa un excelente espíritu de colaboración de los estudiantes y docentes que acompañan”, agregaron. 

La Escuela Técnica Bernardino Rivadavia está próxima a cumplir su aniversario 130º, por lo que los chicos preparan un mural para conmemorar los años de historia de la institución. 

(VT)
 

 

