Termitero: la feria de emprendedores universitario vuelve al Campus Roca

Desde la presidencia del Campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura se invita a participar de la segunda edición de Termitero, la feria que convoca a los emprendedores y emprendedoras universitarias de la zona, en una jornada plena de actividades a desarrollarse en el predio frente al edificio de Química en el Campus Roca de la Unne, ubicado Avenida Libertad y calle Unne, Corrientes.

Las actividades se desarrollarán este jueves 2 de octubre de 12 a 18.30, con acceso totalmente libre y gratuito. Entre otras propuestas, habrá puestos gastronómicos, de artesanías y distintos productos elaborados por la comunidad de estudiantes, docentes y no docentes. También se podrá disfrutar de música en vivo con bandas de diversos géneros musicales.

El clima primaveral de comienzos de octubre invita a los asistentes a Termitero a compartir mates y tererés, y disfrutar del verde que exhibe por estos días el campus después de las recientes lluvias.

Graduatorio en el Campus Roca

Para la ocasión está prevista la inauguración del flamante Graduatorio Universitario del Campus Roca, un espacio pensado para celebrar los logros académicos de toda la comunidad, que estará ubicado cerca de la entrada principal del predio. El espacio se convertirá en el lugar donde cada graduado y graduada podrá tomarse fotos y compartir el momento tan significativo del egreso universitario con sus seres queridos.

“Esta feria de emprendimientos universitarios denominada El Termitero está destinada principalmente a lograr la visibilización y la participación de nuestros estudiantes, docentes y no docentes emprendedores, quienes adoptaron el hábito de desarrollar emprendimientos por fuera de sus ocupaciones habituales”, contó el año pasado en la primera edición la decana de FaCENA, María Viviana Godoy Guglielmone.

El nombre de Termitero se impuso en el primer encuentro de 2024 en homenaje a la memoria del doctor Enrique Laffont, quien fuera profesor titular y vicedecano de FaCENA. “Enrique tenía como tema de investigación a las termitas y su hábitat. Y en homenaje a su personalidad sociable y siempre cordial, decidimos organizar un espacio, donde se pudiera concentrar a todos los feriantes del Campus Deodoro Roca (docentes, no docentes y estudiantes) para reunirse, vender sus productos, intercambiar información entre pares, nuclear y armar redes”, explicó Lucas Oviedo, coordinador del evento.

