Evacúan edificio en Corrientes por el incendio de 20 tableros eléctricos

Se registró un incendio en un edificio ubicado en España 1285 este martes por la tarde en Corrientes capital. El hecho ocurrió alrededor de las 19,10, cuando el humo por el fuego en los medidores inundó el complejo de departamentos y los vecinos debieron evacuar el lugar. Este fue el segundo incendio de tablero eléctrico registrado en la jornada, el primero se produjo a las 18 por calle San Lorenzo. No se registraron heridos.

Bomberos Voluntarios de Corrientes

Como inició el fuego

Daniel Bertorello, comandante de los Bomberos Voluntarios de Corrientes, explicó a El Litoral que “se incendiaron más de 20 tableros eléctricos y medidores a raíz de un cortocircuito, lo que generó gran cantidad de humo que llenó completamente el edificio”.

El operativo demandó la intervención del cuartel, que procedió a sofocar las llamas y asistir en la evacuación de los ocupantes.

“Algunos vecinos se autoevacuaron hacia la planta baja y otros subieron a la terraza para poder respirar aire puro”, explicó Bertorello a este medio.

El primer incendio de tablero se registró una hora antes

Además del siniestro en España 1285, los Bomberos Voluntarios de Corrientes atendieron otro incendio de tablero eléctrico este mismo día, alrededor de las 18, en un edificio ubicado sobre calle San Lorenzo. En este caso se trató de un foco menor comparado con el posterior, pero igualmente requirió intervención inmediata para evitar que las llamas se propagaran y poner a salvo a los vecinos del inmueble.