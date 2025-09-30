Corrientes prensentó un libro que recorre la historia de la educación

El Ministerio de Educación de Corrientes lanzó este martes, en el Salón Verde de Casa de Gobierno, el primer volumen del libro “Entre mandatos y utopías. La Educación en Corrientes desde sus orígenes”.

La obra reúne investigaciones, documentos inéditos y análisis historiográficos que recorren el desarrollo de la educación correntina desde la etapa colonial hasta mediados del siglo XX.

La ministra Práxedes López encabezó la presentación y destacó el valor del trabajo: “Este libro refleja el recorrido de quienes hicieron grande nuestra educación”. También anticipó que en noviembre se publicará el segundo volumen, dedicado al período más reciente.

Un aporte a la memoria educativa

La publicación fue elaborada por la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa y cuenta con capítulos escritos por los profesores Antonia Portalis, Horacio Zapata y Juan Arnaiz.

El texto repasa las distintas etapas:

Educación en el período colonial.

Disputas interprovinciales e intentos de reformas.

Institucionalización del sistema moderno correntino en el siglo XIX.

Tensiones entre provincia y Nación en el siglo XX (1905-1970).

Herramienta para docentes y estudiantes

El libro no solo está destinado a investigadores: el Ministerio adelantó que se implementará un curso de formación docente continua, de 110 horas en modalidad virtual, para que esta obra llegue a las aulas de los profesorados y pueda enriquecer la enseñanza.

Un segundo volumen en camino

El proyecto editorial continuará en noviembre con la publicación del Volumen II, que abordará la educación correntina entre 1970 y 2025. Ese tomo incluirá capítulos sobre la globalización, las reformas educativas, las luchas docentes, la inclusión y el impacto de la tecnología en las escuelas.

Con este trabajo, el Ministerio busca preservar la memoria histórica y ofrecer a la comunidad educativa una herramienta para reflexionar sobre el pasado y proyectar el futuro de la enseñanza en Corrientes.