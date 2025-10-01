Intensa búsqueda de un hombre desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a un hombre que desapareció en la ciudad Capital.

Se trata de Raúl Alberto Bosch de 40 años, quien fue visto por última vez el jueves 25 de septiembre. La denuncia de su desaparición fue realizada en la Comisaría IX Urbana, donde tomó intervención la Fiscalía de Investigación en turno.

Quienes puedan aportar datos ayuden a encontrar a Bosch pueden hacerlo ante la citada Comisaría o llamar al teléfono 3794-475445; o en la dependencia más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.