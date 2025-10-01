¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Río Uruguay Incendio en Corrientes Santa Lucía
Intensa búsqueda de un hombre desaparecido en Corrientes

Bosch fue visto por última vez el pasado jueves 25 de septiembre en la ciudad capital.

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 10:39

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a un hombre que desapareció en la ciudad Capital.

Se trata de Raúl Alberto Bosch de 40 años, quien fue visto por última vez el jueves 25 de septiembre. La denuncia de su desaparición fue realizada en la Comisaría IX Urbana, donde tomó intervención la Fiscalía de Investigación en turno.

Quienes puedan aportar datos ayuden a encontrar a Bosch pueden hacerlo ante la citada Comisaría o llamar al teléfono 3794-475445; o en la dependencia más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.

