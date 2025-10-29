Salud mental: estudiantes y docentes de la UCP realizarán una jornada gratuita

Docentes y estudiantes de la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) realizarán una jornada abierta de concientización sobre salud mental, el jueves 30 de octubre desde las 17, en la esquina de Costanera y 3 de Abril de la ciudad de Corrientes.

La actividad, gratuita y abierta a todo público, reunirá a más de 140 estudiantes y 10 docentes de las carreras de Psicología, Psicopedagogía y Publicidad, con el objetivo de acercar información, orientación y herramientas para afrontar problemáticas como el estrés laboral, la ansiedad y la prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes del NEA.

Durante la jornada, los equipos ofrecerán charlas, actividades interactivas y espacios de escucha para reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental como parte esencial del bienestar personal y comunitario.

“La salud mental sigue cargando con mitos y prejuicios que debemos desmontar. Nadie se salva solo, por eso salimos a la calle para acompañar”, expresó la directora de la Licenciatura en Psicología, Joaquina Pedroso.

Desde la Licenciatura en Psicopedagogía, el licenciado Gustavo Altabe destacó la relación entre salud mental y aprendizaje, mientras que la directora de Publicidad, Cecilia Veloso Balbastro, subrayó el rol de la comunicación para visibilizar la importancia del cuidado emocional y psicológico en la sociedad.

La iniciativa forma parte de una campaña regional que la Universidad impulsa en sus sedes del Nordeste argentino —Corrientes, Goya, Paso de los Libres, Resistencia, Sáenz Peña, Formosa y Posadas— para promover el acceso a la atención profesional y derribar los estigmas sobre la salud mental.