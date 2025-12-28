Corrientes: cierran el tránsito en un tramo de avenida Frondizi por socavamiento

La Municipalidad de Corrientes informó este domingo que se dispuso el corte total de tránsito sobre avenida Frondizi, entre las calles Cuba y Loreto debido a un socavamiento y por trabajos en la zona.

El cierre se extenderá por los próximos 10 días, mientras se desarrollan los trabajos de reparación de la red cloacal, a cargo de Aguas de Corrientes.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos evitar circular por la zona y utilizar vías alternativas.

Desvío del transporte público

Como consecuencia del corte, la línea de colectivo 108 C realizará un desvío por el siguiente recorrido: avenida Frondizi, calle Loreto, Calle 1, calle Cuba, hasta retomar su trayecto habitual.