Corrientes rindió homenaje a policías fallecidos con un acto de colación

Este viernes se realizó un acto en homenaje a los policías fallecidos en Corrientes por su día que se celebrará este domingo. La actividad tuvo lugar en la Escuela de Policía, en la guarnición Santa Catalina, donde se desarrolló la colación de los funcionarios policiales retirados.

El acto contó con la presencia de autoridades de la Policía, representantes del Ministerio de Seguridad y miembros del clero, quienes participaron de la ceremonia y acompañaron el reconocimiento a los servidores que dedicaron su vida a la seguridad pública.

La jornada se desarrolló en un ambiente de respeto y homenaje, destacando la labor y el compromiso de los policías a lo largo de sus carreras y recordando a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.