¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Instituto Josefina Contte Virginia Gallardo Ruta 12
Instituto Josefina Contte Virginia Gallardo Ruta 12
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
RECUERDO

Corrientes rindió homenaje a policías fallecidos con un acto de colación

En el marco del Día de los Policías Fallecidos, se llevó a cabo un acto en la Escuela de Policía de la guarnición Santa Catalina, con la participación de autoridades policiales, del Ministerio de Seguridad y del clero.

Por El Litoral

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 12:11
Fotografía: Cacho Monzón
Fotografía: Cacho Monzón
Fotografía: Cacho Monzón
Fotografía: Cacho Monzón

Este viernes se realizó un acto en homenaje a los policías fallecidos en Corrientes por su día que se celebrará este domingo. La actividad tuvo lugar en la Escuela de Policía, en la guarnición Santa Catalina, donde se desarrolló la colación de los funcionarios policiales retirados.

El acto contó con la presencia de autoridades de la Policía, representantes del Ministerio de Seguridad y miembros del clero, quienes participaron de la ceremonia y acompañaron el reconocimiento a los servidores que dedicaron su vida a la seguridad pública.

La jornada se desarrolló en un ambiente de respeto y homenaje, destacando la labor y el compromiso de los policías a lo largo de sus carreras y recordando a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD