Conmemoración

Día de los Fieles Difuntos: cuáles son los horarios de las misas de este domingo

Se celebrarán misas en el cementerio San Isidro Labrador de Laguna Brava y en la capilla San Juan Bautista. 

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 18:39
La comunidad católica de la ciudad conmemorará el Día de los Fieles Difuntos con dos celebraciones religiosas abiertas al público este domingo. La primera ceremonia será a las 8 en el cementerio San Isidro Labrador de Laguna Brava, mientras que la segunda tendrá lugar a las 11 en la capilla San Juan Bautista.

Las misas se realizarán en los cementerios locales, espacios donde los vecinos podrán acercarse a rezar y recordar a sus seres queridos. Los vecinos podrán acercarse libremente para rendir homenaje a sus seres queridos.

Sin turno previo

El Municipio informó que no será necesario solicitar turno previo, por lo que todos los fieles que deseen participar podrán hacerlo libremente. La jornada invita a la reflexión, la oración y el encuentro comunitario en memoria de quienes ya partieron.

 

