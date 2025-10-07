Se lanzó un curso de apicultura recreativa para adultos mayores

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste lanzó un curso de apicultura recreativa destinado a personas adultas mayores, que dará inicio el próximo 17 de octubre. La propuesta se denomina "Un zumbido que inspira" y está abierta a quienes no tienen experiencia previa en la actividad.

El programa busca que los participantes conozcan el funcionamiento de una colmena, los productos que se obtienen y las herramientas que se utilizan en el manejo apícola. La modalidad de trabajo incluye clases expositivas dialogadas, actividades grupales y demostraciones prácticas.

Contenidos

El curso aborda cuatro ejes temáticos. El primero se centra en la biología y el comportamiento de la abeja melífera: las castas que integran la colmena, las funciones de cada una y los productos que generan, como miel, polen, cera y propóleos.

El segundo eje trata sobre equipamiento y herramientas. Los participantes conocerán la vestimenta de protección, las partes de la colmena, cómo se instala un apiario y qué criterios se utilizan para elegir el terreno.

El tercer módulo se ocupa del plan de manejo y sanidad. Se explicará el ciclo poblacional de las abejas, la renovación de panales, el monitoreo de varroa y las estrategias para el desarrollo de la colmena.

El cuarto eje aborda la producción de miel: flora apícola, curva de floración, agregado de alzas, extracción y fraccionado del producto.

El curso, incluye observación bajo lupa de individuos de cada casta, armado de cuadros con cera estampada y determinación del porcentaje de infestación por varroa. También habrá degustación de mieles monofloras.

Como actividad de cierre, se organizará una salida de campo a un apiario. La participación de esta visita es opcional.

El enfoque pedagógico prioriza el diálogo, la curiosidad y el trabajo en equipo. No se requiere conocimiento previo sobre apicultura ni experiencia en la actividad.

Las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 3794 4476636 para obtener información sobre fechas, horarios y condiciones de inscripción.

La iniciativa forma parte de las propuestas de Extensión Universitaria que la Unne desarrolla para distintos sectores de la comunidad.

Medios Unne