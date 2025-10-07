¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Se lanzó un curso de apicultura recreativa para adultos mayores

El curso es llevado adelante por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste y dará inicio el próximo 17 de octubre.

Por El Litoral

Martes, 07 de octubre de 2025 a las 10:51

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste lanzó un curso de apicultura recreativa destinado a personas adultas mayores, que dará inicio el próximo 17 de octubre. La propuesta se denomina "Un zumbido que inspira" y está abierta a quienes no tienen experiencia previa en la actividad.

El programa busca que los participantes conozcan el funcionamiento de una colmena, los productos que se obtienen y las herramientas que se utilizan en el manejo apícola. La modalidad de trabajo incluye clases expositivas dialogadas, actividades grupales y demostraciones prácticas.

Contenidos

El curso aborda cuatro ejes temáticos. El primero se centra en la biología y el comportamiento de la abeja melífera: las castas que integran la colmena, las funciones de cada una y los productos que generan, como miel, polen, cera y propóleos.

El segundo eje trata sobre equipamiento y herramientas. Los participantes conocerán la vestimenta de protección, las partes de la colmena, cómo se instala un apiario y qué criterios se utilizan para elegir el terreno.

El tercer módulo se ocupa del plan de manejo y sanidad. Se explicará el ciclo poblacional de las abejas, la renovación de panales, el monitoreo de varroa y las estrategias para el desarrollo de la colmena.

El cuarto eje aborda la producción de miel: flora apícola, curva de floración, agregado de alzas, extracción y fraccionado del producto.

El curso, incluye observación bajo lupa de individuos de cada casta, armado de cuadros con cera estampada y determinación del porcentaje de infestación por varroa. También habrá degustación de mieles monofloras.

Como actividad de cierre, se organizará una salida de campo a un apiario. La participación de esta visita es opcional.

El enfoque pedagógico prioriza el diálogo, la curiosidad y el trabajo en equipo. No se requiere conocimiento previo sobre apicultura ni experiencia en la actividad.

Las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 3794 4476636 para obtener información sobre fechas, horarios y condiciones de inscripción.

La iniciativa forma parte de las propuestas de Extensión Universitaria que la Unne desarrolla para distintos sectores de la comunidad.

