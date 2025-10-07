Detuvieron a una mujer que ingresó droga escondida en su cuerpo a la Unidad Penal N°1

Gendarmería Nacional informó que detuvo a una mujer que ingresó bochitas de drogas en la Unidad Penal N°1 de San Cayetano, las cuales estaban ocultas en su vagina.

Se trata de una mujer oriunda de la localidad de San Roque, quien además tiene antecedentes por narcomenudeo y visitaba a su marido, quien está detenido en el penal.

A los investigadores les llamó la atención las constantes visitas por parte de la sospechosa, por lo que se pidió al Juzgado Federal de Goya la autorización para intervenir su línea telefónica.

Es así que se comprobó una nueva “entrega” bajo la denominación “visita íntima”. Con estos datos se pidió colaboración a la Justicia de ciudad Capital para que la sospechosa sea apartada del grupo de visitas para una requisa completa.

Un grupo especializado de Gendarmería Nacional detectó dentro de su vagina 50 bochitas de cocaína y marihuana, lo cual fue constatado luego de realizar el narcotest correspondiente. Se comprobó que estas eran vendidas dentro de la población carcelaria.

La mujer fue detenida y fue acusada de narcomenudeo, mientras que su marido sumó otro delito de índole federal.

