Muestra cultural de piezas realizadas por internos de las unidades penales 9 y 11

En la Plaza Independencia de Paso de los Libres se realizó este martes una muestra cultural en conmemoración a la promulgación de la Ley del Personal Penitenciario, donde se exhibieron piezas realizadas por internos.

Al cumplirse 40 años de la promulgación de la mencionada ley, las Unidades Penales 9 y 11 emplazaron un stand donde se muestran piezas realizadas en los talleres intramuros.

Esta exhibición se suma a la Expo Cultural del Servicio Penitenciario Provincial realizada el sábado en el ex Regimiento N° 9 de ciudad Capital.

Con esta propuesta, el Servicio Penitenciario Provincial busca acercar a la comunidad una mirada distinta sobre la vida en contexto de encierro.