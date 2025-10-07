¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés cuatrerismo plus unificado
Gustavo Valdés cuatrerismo plus unificado
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Paso de los Libres

Muestra cultural de piezas realizadas por internos de las unidades penales 9 y 11

El evento se realizó en la Plaza Independencia de la localidad del interior en conmemoración a los 40 años de la promulgación de la Ley del Personal Penitenciario.

Por El Litoral

Martes, 07 de octubre de 2025 a las 11:15

En la Plaza Independencia de Paso de los Libres se realizó este martes una muestra cultural en conmemoración a la promulgación de la Ley del Personal Penitenciario, donde se exhibieron piezas realizadas por internos.

Al cumplirse 40 años de la promulgación de la mencionada ley, las Unidades Penales 9 y 11 emplazaron un stand donde se muestran piezas realizadas en los talleres intramuros.

Esta exhibición se suma a la Expo Cultural del Servicio Penitenciario Provincial realizada el sábado en el ex Regimiento N° 9 de ciudad Capital.

Con esta propuesta, el Servicio Penitenciario Provincial busca acercar a la comunidad una mirada distinta sobre la vida en contexto de encierro.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD