Fin de semana largo: Corrientes con peña chamamecera, freestyle y recorridos guiados

Con motivo del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Municipalidad de Corrientes propone un amplio abanico de ofertas culturales y de esparcimiento para el fin de semana largo. Todas las propuestas son gratuitas.

La tradicional Feria de Artesanos se desarrollará el viernes en la Plaza Cabral (de 9 a 22), para luego trasladarse a Costanera Sur y Las Heras el sábado y domingo en el mismo horario. Los vecinos y turistas podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales y floricultura.

En el ámbito musical, desde el viernes y hasta el domingo se realizará la competencia de freestyle “VDF de Costa a Costa”. El primer desafío será el viernes a las 18 en la plazoleta Casco.

El chamamé, protagonista del domingo

El domingo será el día principal para el folclore con la nueva edición de la Peña Oficial de la Ciudad, que tendrá lugar desde las 17 en la Rotonda Plaza España (Avenida Pujol y Carlos Pellegrini). El evento contará con una gran grilla chamamecera que incluye:

Elenco Selva Guaraní y Ballet Inclusivo “Divino Niño Jesús”.

Pablito Pando y Tadeo Morán.

Los Puros del Chamamé .

Braian Acevedo .

La Unión del Paraná .

La Junta Chamamecera .

Benjamín y Joaquín Morales.

Además de los shows de danza y música, habrá feria gastronómica y de emprendedores para el disfrute de la familia.

Deporte, carnaval y recorridos históricos

Para los amantes del deporte, el sábado 11 se realizará una nueva edición de las maratones barriales en el barrio Juan de Vera, de 16 a 18. Habrá distancias de 2 KM (Participativo) y 5 KM (Competitivo).

En cuanto a las visitas guiadas, el habitual circuito turístico "Descubrí Corrientes" se realizará el sábado 11, de 18 a 20, con un recorrido por la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores. El domingo, en tanto, la visita guiada se centrará en el Cementerio San Juan Bautista, de 18 a 20. La inscripción se realiza a través del link: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/

Finalmente, la Municipalidad recuerda que los cinco balnearios de la ciudad (Arazaty I y II, Malvinas I y II, y Molina Punta) están oficialmente habilitados, con acceso de 8:00 a 20:00.