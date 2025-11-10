"Descubrí Corrientes" cumple un año con más de 2.500 participantes en sus 105 recorridos

El programa municipal "Descubrí Corrientes" celebró su primer aniversario con un balance altamente positivo. La iniciativa registró la participación de más de 2.500 turistas y vecinos en los 105 recorridos guiados organizados a lo largo de un año.

El subsecretario de Promoción y Calidad, Juan Pedro Picasso, destacó el éxito del programa y su objetivo ambicioso: "Poner en valor, de una vez y para siempre, los circuitos que tiene nuestra ciudad". Las visitas pedestres se concentraron en puntos clave como el centro histórico, el cementerio San Juan Bautista, la plaza Libertad y Punta Arazaty, entre otros.

El turismo como motor de desarrollo económico

Picasso resaltó que "Descubrí Corrientes" no solo fortalece el patrimonio, sino que también tiene un impacto directo en la economía. El funcionario aseguró que el turismo constituye un "motor de desarrollo económico importantísimo" y una fuente de oportunidades para la capital.

"La ciudad se ha transformado, los espacios de la ciudad se han transformado. Hay inversión privada. Entonces, podemos decir con mucha satisfacción que hoy Corrientes es una ciudad turística", agregó.

El subsecretario también puso en valor el trabajo de las guías de sitio de la ciudad y subrayó que el programa logró que "los correntinos seamos los principales promotores de nuestra ciudad", rompiendo con la idea de que en Corrientes no había atractivos para el visitante.

Continuidad del programa

Las actividades de "Descubrí Corrientes" continuarán durante los próximos fines de semana de noviembre.