Cómo actualizar los beneficios de la tarjeta Sube desde el colectivo en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó este martes que los usuarios con beneficios locales podrán actualizar su tarjeta Sube directamente en el transporte público.

Es así que los usuarios del transporte público que cuentan con descuentos locales deberán actualizar su tarjeta Sube para que los beneficios se apliquen correctamente. La novedad es que ahora este trámite puede realizarse en el colectivo mediante la función “Atributo a Bordo”.

Hasta el momento, la actualización podía realizarse únicamente en Terminales Automáticas Sube (TAS) o a través de la aplicación oficial. Con la nueva modalidad, los pasajeros solo necesitan acercar la tarjeta al validador del colectivo y esperar la confirmación en pantalla.

Quiénes pueden acceder a los descuentos

Los beneficios locales están destinados a:

Estudiantes de todos los niveles educativos

Personas con discapacidad

Personas con VIH

Trasplantados

Mayores de 70 años

Jubilados

No es necesario realizar la actualización para los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, que reciben un subsidio nacional con un descuento del 55%.

Cómo actualizar la tarjeta Sube