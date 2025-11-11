Cómo actualizar los beneficios de la tarjeta Sube desde el colectivo en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó este martes que los usuarios con beneficios locales podrán actualizar su tarjeta Sube directamente en el transporte público.
Es así que los usuarios del transporte público que cuentan con descuentos locales deberán actualizar su tarjeta Sube para que los beneficios se apliquen correctamente. La novedad es que ahora este trámite puede realizarse en el colectivo mediante la función “Atributo a Bordo”.
Hasta el momento, la actualización podía realizarse únicamente en Terminales Automáticas Sube (TAS) o a través de la aplicación oficial. Con la nueva modalidad, los pasajeros solo necesitan acercar la tarjeta al validador del colectivo y esperar la confirmación en pantalla.
Quiénes pueden acceder a los descuentos
Los beneficios locales están destinados a:
-
Estudiantes de todos los niveles educativos
-
Personas con discapacidad
-
Personas con VIH
-
Trasplantados
-
Mayores de 70 años
-
Jubilados
No es necesario realizar la actualización para los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, que reciben un subsidio nacional con un descuento del 55%.
Cómo actualizar la tarjeta Sube
- App SUBE: seleccionar “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte posterior del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Requiere un teléfono con Android 6 o superior y tecnología NFC.
- Terminal Automática Sube (TAS): Acercar la tarjeta a la terminal hasta que indique que puede retirarse.
- Validador del colectivo: Informar al chofer que hay una actualización pendiente y acercar la tarjeta al validador donde se paga el boleto. Se debe mantener hasta que aparezca la confirmación del atributo aplicado.