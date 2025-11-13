Corrientes: fuerte cruce entre un periodista y un tarjetero por el Estacionamiento medido

Un trabajador de estacionamiento medido de la ciudad de Corrientes fue escrachado el miércoles por un periodista local tras una discusión por el pago del servicio en una calle céntrica.

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles cuando el periodista Rubén Rolando Duarte estacionó su vehículo en calle Mendoza, entre 9 de Julio y Carlos Pellegrini, lugar donde trabaja como tarjetero José Antonio Rojas.

“El periodista baja en mi puesto de trabajo, le generé el ticket”, relató Rojas, y agregó: “Me salta $1.200 su ticket”, para luego remarcar la respuesta que obtuvo,“no, yo pago $800”.

Ante la negativa a pagar lo que el sistema de cobro mostraba en la pantalla de Rojas, este le dijo a Duarte “saque foto si usted quiere hacer el reclamo”, acción que el periodista hizo bajo el reclamo “mi contador paga”.

Cabe recordar que el estacionamiento medido en la ciudad es 800 pesos para quien tenga su vehículo radicado en Corrientes y está libre de deuda. Por otra parte, el pago de 1.200 pesos corresponde a los vehículos radicados en Corrientes pero que posean alguna deuda, en este caso en particular, de matrícula.

Rojas continuó su relato y dijo que Duarte pagó, pero volvió al lugar para fotografiarlo a él. “Me enteré por mi compañero que me escrachó”, dijo a radio Sudamericana.

Escrache en redes sociales

En tanto que en sus redes, el periodista publicó una foto del trabajador en forma de escrache público con un descargo que empezaba con “mafia tarjetera”, y acusó a Rojas de que “no registra las patentes de los vehículos para hacerse el día. Cómo él hay otros”.

El mensaje de Duarte terminaba con la sentencia: “Materia pendiente del gobierno municipal que se va. Falta control. Una pena.”

Ante esta situación, Rojas respondió diciendo que “nosotros tenemos un sistema donde corrobora todo eso”, al referirse al registro del auto y si presenta algún tipo de deuda; y ratificó que “él quería pagar 800 y me saltan -en su equipo de trabajo. 1.200”.

Para finalizar, el trabajador dijo que “hace 10 años que estoy en esta zona y nunca tuve problemas con nadie”.