Un incendio en un basural puso en riesgo cables de alta tensión en Corrientes

Un incendio registrado en un basural ubicado en inmediaciones de avenida Juan de Garay y calle Gutnisky, en Corrientes Capital, generó alarma en la tarde de este lunes y puso en riesgo la infraestructura eléctrica de la zona.

El siniestro comenzó aproximadamente a las 18,45, cuando vecinos alertaron sobre las intensas llamas que avanzaban peligrosamente hacia los cables de alta tensión del tendido administrado por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). El personal de guardia de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital fue convocado por medio del Servicio Policial 911, que reportó la presencia del foco ígneo en plena vía pública.

Bomberos Voluntarios de Corrientes

Rápida intervención

De inmediato, integrantes del Cuartel 397 se desplazaron hasta el lugar y trabajaron de manera coordinada para contener y extinguir el incendio antes de que alcanzara la estructura eléctrica. Según indicaron desde la entidad, de haberse extendido, las llamas podrían haber provocado un colapso en los cables y una interrupción mayor del servicio energético.

Bomberos Voluntarios de Corrientes

Tras varios minutos de labor, los bomberos lograron sofocar completamente el fuego, evitando daños en las líneas de alta tensión y controlando la situación sin que se registraran heridos.