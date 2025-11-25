Corrientes: los CDI de la ciudad cierran el ciclo lectivo 2025 en el Cocomarola

Los Centros de Desarrollo Infantil de la provincia realizarán este jueves 27 de noviembre el cierre del ciclo lectivo 2025, en un acto que tendrá lugar desde las 19.30 en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, ubicado en avenida Domingo Sarmiento 2650.

La jornada se llevará adelante bajo la consigna “El mágico mundo de los CDI”, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de los Derechos de la Niñez y los 17 CDI de la Capital.

Celebración y reconocimientos

Durante el evento se celebrará el cierre del año académico y se reconocerá la dedicación de estudiantes, docentes y personal de los CDI.

La propuesta incluirá espectáculos infantiles y la presentación de un grupo musical para acompañar la noche de cierre.