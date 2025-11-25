¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

AFA Corrientes Incendios en Corrientes
Fin de clases

Corrientes: los CDI de la ciudad cierran el ciclo lectivo 2025 en el Cocomarola

La propuesta incluirá espectáculos infantiles y la presentación de un grupo musical para acompañar la noche de cierre, donde asistirán los 17 CDI de Capital.

Por El Litoral

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 11:45

Los Centros de Desarrollo Infantil de la provincia realizarán este jueves 27 de noviembre el cierre del ciclo lectivo 2025, en un acto que tendrá lugar desde las 19.30 en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, ubicado en avenida Domingo Sarmiento 2650.

La jornada se llevará adelante bajo la consigna El mágico mundo de los CDI”, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de los Derechos de la Niñez y los 17 CDI de la Capital.

Celebración y reconocimientos

Durante el evento se celebrará el cierre del año académico y se reconocerá la dedicación de estudiantes, docentes y personal de los CDI.

La propuesta incluirá espectáculos infantiles y la presentación de un grupo musical para acompañar la noche de cierre.

