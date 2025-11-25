¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes: un hombre escapó de la Policía y abandonó una moto adulterada

El vehículo fue abandonado luego de que su conductor huyera del control policial.

Por El Litoral

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 10:57

La Policía de Corrientes secuestró una motocicleta con el chasis adulterado, que fue abandonada en un control vehicular de Lomas de González sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 56.

El procedimiento ocurrió el lunes alrededor de las 21, cuando una persona que conducía una Honda Wave detuvo su marcha al advertir la presencia policial. Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso descendió del vehículo, se internó en una zona vegetación y logró escapar.

Al verificar la moto, se constató que presentaba adulteraciones en el estampado alfanumérico del chasis y el motor, con signos de limado y desgaste.

El vehículo fue secuestrado de manera preventiva y puesto a disposición de la Fiscalía en turno. En la comisaría continúa la investigación para determinar su procedencia y dar con el conductor que huyó.

 

