El inesperado cruce entre Sofi Martínez y Damián Betular en MasterChef

Sin lugar a dudas, MasterChef Celebrity es un ciclo apasionante y competitivo: el reality que, en esta oportunidad, deja a los famosos a su suerte frente a las hornallas, tiene a menudo cruces inesperados y situaciones que se dan como consecuencia de la presión que sienten los participantes ante los intensos desafíos culinarios.

No obstante, hay ciertos concursantes de los que los televidentes no se esperan que pierdan los estribos. Tal es el caso de Sofi Martínez, la periodista deportiva que ha conquistado a la audiencia tras algunas entrevistas a Lionel Messi y ahora brilla en el certamen de Telefe.

Aunque pueda parecer muy dócil, la paciencia de la joven tiene un límite y, por ello, terminó teniendo un picante cruce con Damián Betular este domingo por la noche. "No, no, calmate un poco, apretale los bordes", decía el pastelero a Miguel Ángel Rodríguez, quien lucía visiblemente superado por la prueba de cocina.

Fue entonces cuando Sofi interrumpió la escena para preguntar: "¿Está bien este plato?". Ante esto, Betular reaccionó enérgico y con su habitual sentido del humor: "¡Estamos con problemas peores que un plato, por favor!", lo que fue secundado por Rodríguez, quien señaló que la periodista quería "ayuda, receta, todo".

"No está teniendo una buena noche Miguel", deslizó Martínez. Luego, Betular lanzó: "Después te hacés la buena... ¡cómo me molestan las falsas buenas!". Prendida al momento, Sofi les espetó: "¿Por qué no se van bien a lavar el ort...?", lo que fue celebrado por el jurado, quien apreció que la comunicadora haya sido genuina.

Por supuesto, el momento -cargado de tensión- en realidad era parte del humor que se maneja en las cocinas de MasterChef Celebrity. Como era de esperarse, no tardó en trascender en redes sociales, generando todo tipo de comentarios.

minutouno.com